Выбор должен быть осознанным, считает заслуженный труженик сельского хозяйства Курейш Цороев

«Я сделал свой выбор, пришел на избирательный участок с родными, в частности, с племянником, который голосует впервые. Призываю всех, не оставаться равнодушными. Задача депутата отстаивать интересы избирателей, а у нас проблем хватает», — отметил он.

Сам кандидат в депутаты Народного собрания республики считает, что голосование в течение трех дней необходимая мера. «Прежде всего, из-за распространения Covid-19. С другой стороны, есть время обдумать свое решение, ведь все мы хотим избрать тех, кто принесет больше пользы республике и народу», — сказал Цороев.

Напомним, Курейш (Ахмет) Хаджибикарович Цороев награжден золотой медалью Минсельхоза страны «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Он автор и соавтор трех научных трудов, и более 30 научных статей. Также автор законопроектов, направленных на развитие садоводства, виноградарства, овощеводства и семеноводства. Работал на различных должностях, в том числе — заместителем председателя правительства республики.