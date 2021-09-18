Выбор должен быть осознанным, считает заслуженный труженик сельского хозяйства Курейш Цороев
Выбор должен быть осознанным, чтобы потом не сожалеть, уверен кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный труженик АПК Ингушетии Курейш Цороев.
«Я сделал свой выбор, пришел на избирательный участок с родными, в частности, с племянником, который голосует впервые. Призываю всех, не оставаться равнодушными. Задача депутата отстаивать интересы избирателей, а у нас проблем хватает», — отметил он.
Сам кандидат в депутаты Народного собрания республики считает, что голосование в течение трех дней необходимая мера. «Прежде всего, из-за распространения Covid-19. С другой стороны, есть время обдумать свое решение, ведь все мы хотим избрать тех, кто принесет больше пользы республике и народу», — сказал Цороев.
Напомним, Курейш (Ахмет) Хаджибикарович Цороев награжден золотой медалью Минсельхоза страны «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Он автор и соавтор трех научных трудов, и более 30 научных статей. Также автор законопроектов, направленных на развитие садоводства, виноградарства, овощеводства и семеноводства. Работал на различных должностях, в том числе — заместителем председателя правительства республики.