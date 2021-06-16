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Выборы депутатов парламента Ингушетии VII созыва назначены на 19 сентября

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Выборы депутатов Народного собрания Ингушетии VII созыва назначены на 19 сентября текущего года, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«В соответствии с основными гарантиями избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России и региональным законом «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» парламентарии на 92-м внеочередном заседании приняли постановление о назначении выборов депутатов НС седьмого созыва на 19 сентября 2021 года», — говорится в релизе.

Напомним, действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, должны состояться прямые выборы 39 региональных парламентов, глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и выборы в Госдуму, отмечает ТАСС.

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