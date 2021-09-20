«Не будет секретом, если я скажу, что политическая ситуация в республике отличительна, с учетом известных событий, сложившихся обстоятельств, и это меня настораживало. Собственно поэтому я и участвовал в этих выборах (от партии «Единая Россия» - ред.), чтобы довести до людей важность этой политической акции. Ингушский народ лишний раз продемонстрировал политическую зрелость. На избирательные участки приходили старики, молодые люди, семьи, никаких эксцессов. Они прислушались к нашим призывам, и я очень им благодарен», — отметил Костоев.

Советник Главы Ингушетии категорически не согласен с мнением отдельных экспертов, что высокая явка в республике была из-за «клановости».

«Что значит «клановость»? В республике более 230 тыс. избирателей, люди не шли слепо за тем или иным кандидатом-родственником. Они прекрасно видели политические, экономические, социальные установки партий, и делали для себя соответствующие выводы. Мы встречались с потенциальными избирателями, я вам скажу, что их в первую очередь волновала сама обстановка в республике и в стране, как показали себя та или иная политическая сила в этой ситуации», — сказал Костоев.

По предварительным данным избиркома региона, на выборах в Госдуму и Народное собрание партия «Единая Россия» безусловный лидер. Корреспондент «Ингушетии» поинтересовался у советника Глава республики: сыграли ли здесь роль социальные инициативы партии и новые лица в составе «ЕР»?

«Как бы ни пытались этот вопрос умалчивать, мы не можем сегодня сказать, что деятельность бывшего состава нашего парламента одобрялась народом. Так получилось, что общество наше в преддверии выборов оказалось расколотым, поэтому в какой-то мере, действительно, роль сыграло то, что в партии новые лица.

Что касается социальных инициатив. Избиратели же видят, что, несмотря на пандемию коронавируса, другие обстоятельства, международную обстановку, партия «Единая Россия» делает многое, чтобы улучшить жизнь людей. Тем более, в нашей республике много многодетных семей, остро стоят вопросы жилья, безработицы. Избирателям не нужны пустые обещания коммунистов, резкие и неоднозначные заявления Жириновского. Мы все понимаем экономическую слабость нашего региона, нам здесь, безусловно, необходима помощь федерального центра.

Я опасался только одного, что отдельные горе-патриоты устроят здесь провокацию во время выборной кампании, но хвала Всевышнему, обошлось, а люди сделали свой выбор, и я еще хочу выразить им слова благодарности за гражданскую позицию», — подчеркнул Костоев.