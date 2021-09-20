Выборы

Выборы прошли с соблюдением действующего избирательного законодательства — председатель ОП Ингушетии

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Ибрагим Картоев

В Общественной палате Ингушетии в первый же день голосования, 17 сентября, был открыт центр наблюдения. Все три дня 17 экспертов в круглосуточном режиме наблюдали за ходом избирательной кампании.

«Мы составили график дежурств и в режиме реального времени семь экспертов сидели перед мониторами и перед двумя видеосценами и в режиме реального времени наблюдали за голосованием на 48 избирательных участках из 137 организованных в республике», — сообщил председатель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.

«Могу с уверенностью сказать о высокой явке людей, прозрачности и легитимности, и о том, что здесь не было никаких серьезных законодательных нарушений. Были незначительные нарушения в рамках эпидемиологической обстановки, несоблюдения масочного режима или скопления людей. Мы тут же связывались с председателем избирательного участка, и такие вопросы разрешали в рабочем порядке», — отметил Ибрагим Картоев.

По мнению Картоева, выборы прошли с соблюдением демократических требований и действующего избирательного законодательства.

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