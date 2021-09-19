Выездная избирательная комиссия отправилась к пожилой жительнице ингушского села Алкун

«Я всегда раньше ходила голосовать, а теперь не позволяет здоровье, и я решила проголосовать на дому. Это очень удобно и безопасно, учитывая ситуацию с коронавирусом, все члены избирательной комиссии пришли в масках и перчатках. Я считаю, что голосовать нужно и очень важно для будущего нашей страны», — поделилась Анастасия Абдул-Гамидовна Хамхоева.

Выездная избирательная комиссия берёт с собой на выезд наборы с индивидуальными средствами защиты — в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования. Выездная группа сформирована из трех человек — два члена избирательной комиссии и один общественный наблюдатель.

Когда выездная избирательная комиссия завершит работу и вернется на участок, опломбированный ящик будет находиться под видеонаблюдением до окончания голосования.

После 20:00, когда КОИБы перейдут из стационарного режима в переносной. Члены комиссии в присутствии общественных наблюдателей вскроют переносные урны, в которых находятся бюллетени тех, кто голосовал на дому, и внесут бюллетени в КОИБ вручную.