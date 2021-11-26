Выпуск ингушского календаря обсудили в правительстве региона

Амриева отметила, что повестка сформирована в рамках поручения Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, данного по итогам сентябрьской встречи с журналистами, во время которой шеф-редактор общенациональной газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев выступил с данным предложением.

Для дискуссии были привлечены представители научного сообщества, историки и лингвисты, авторы календарей — Султан Мерешков, Хаваж Накастхоев, Бадрудин Горчханов и другие.

Как проинформировал участников заседания замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, для утверждения проекта единой формы календаря на ингушском языке ведомство провело анализ. Он показал, что представители научной общественности разработали порядка шести видов календарей, где наименования месяцев именуются в различных вариантах.

Все варианты были представлены и обсуждены в ходе совещания. Заместитель председателя правительства отметила, что данный вопрос требует тщательного изучения.

«Язык — это живой организм, который развивается вместе с обществом. И с учетом произошедших изменений с течением времени, нужно прийти к единому мнению и сформировать один общий календарь, которым будут пользоваться и будущие поколения. Кроме того, заучивать названия месяцев будут и дети в школах, поэтому важно учитывать и этот момент», — подчеркнула Амриева.

По итогам заседания Ингушскому научно-исследовательскому институту гуманитарных наук имени Чаха Ахриева поручено привлечь для формирования календаря ученых и общественников.