История Ингушетии

Выпускники французских и бельгийских вузов изучат историю Ингушетии

0

В горной Ингушетии дан старт международной российско-французской экспедиции по изучению истории республики. В ней принимают участие выпускники французских и бельгийских вузов, написал в своем аккаунте в Instagram руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков.

«В отреставрированном башенном комплексе Бишт в горном Джейрахском районе дан старт международной Российско-Французской научной экспедиции по изучению истории Ингушетии в архивах стран Европейского союза. При франко-ингушском центре, образована группа из молодых выпускников французских и бельгийских университетов, для проведения поисковых мероприятий в ходе научной экспедиции. Основной частью программы научной экспедиции будет работа в архивах, университетских библиотеках и национальных музеях, сбор артефактов и исторических документов, книг, фотографий в библиотеках и музеях Европы», — написал Боков.

По его словам, в следующие этапы работы экспедиции входит посещение Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Венгрии и Норвегии для сбора архивных и библиотечных материалов по древней истории Ингушетии.

«Прежде всего, наша научная международная экспедиция положит начало череде научных и культурных проектов во Франции, рассчитанных на 2022 — 2024 годы, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения республики в 2022 году, и 100-летнему юбилею Ингушской государственности в 2024 году. Со временем, у нас будет создана достаточная база, для подготовки и написания, насыщенного анализом и подтверждающими артефактами научного материала о нашей древней истории. Помимо исследовательской работы, мы будем также презентовать наш культурный и туристический потенциал в странах Европейского союза», — добавил Боков.

Ранее Боков передал в Госархив Ингушетии выкупленные и полученные из фондов Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана музыкальные пластинки с национальными и религиозными хоровыми песнями ингушей 1911-1918 годов, а также компакт-диск с фольклорными ингушскими аудиозаписями 1911 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Ингушетию 20 февраля
Covid-19 за сутки выявлен у 223 жителей Ингушетии
В Ингушетии запустят комбикормовый завод до конца 2022 года
Жители Ингушетии задолжали меньше всех в стране по ипотеке в 2021 году
В Ингушетии высадят 55 тыс. саженцев в рамках акции «Сад памяти»
Жителя Ингушетии оштрафовали на 25 тысяч за вырубку ясеня
Четвертый фестиваль имени Раи Евлоевой пройдет с участием талантливых исполнителей со всего Северного Кавказа
Власти Ингушетии окажут содействие объединению профсоюзов в отстаивании прав работников
Ингушский фотограф запустил NFT коллекцию лучших работ
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное родному языку
В Джейрахском районе стартовала Российско-Французская научная экспедиция по изучению истории Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 