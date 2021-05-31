ЕГЭ

Выпускники Ингушетии приступили к сдаче ЕГЭ по литературе, географии и химии

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В Ингушетии более 1 тыс. выпускников 11-х классов приступили к сдаче ЕГЭ по географии, литературе и химии. Для проведения ЕГЭ по этим предметам в регионе организовано 8 экзаменационных пунктов, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Ровно в 10:00 по мск начались экзамены. Накануне лично проверила готовность пунктов и могу с уверенностью сказать, что для участников ЕГЭ созданы максимально комфортные условия. Всё, что требуется от выпускников — это справиться с волнением и постараться выполнить все задания экзаменационной работы», — сказала министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Экзаменационный пункт № 701, развернутый на базе школы № 1 с. п. Барсуки, посетила съемочная группа национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Журналисты поинтересовались настроением выпускников перед прохождением государственной аттестации.

«Надеемся на то, что задания будут несложными и у нас получится сдать ЕГЭ на высокие баллы», — заявили ребята.

Экзаменационная работа по географии состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа. Экзаменационная работа по литературе включает в себя 17 заданий, время выполнения — 3 часа 55 минут. Работа по химии состоит из 35 заданий, на ее выполнение дается 3,5 часа.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Напомним, что единый госэкзамен в этом году сдают только те ребята, кто собрался поступать в высшие учебные заведения.

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