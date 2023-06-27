Выпускники Ингушетии сдали ЕГЭ по математике в резервные сроки

Как сообщили в Минобрнауки республики, ЕГЭ прошел в штатном режиме в двух пунктах проведения экзаменов. На ЕГЭ заявились 314 участников: по базовой математике — 164, по профильной — 150. Среди них выпускники текущего года — 182 участника, выпускники прошлых лет — 108, не завершившие обучение — 7, выпускники среднего профессионального обучения — 13 и выпускники 10 классов — 4. Экзамен прошел без сбоев и нарушений.

Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовалась технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов проконтролировали представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Отмечается, что резервные дни основного этапа ЕГЭ пройдут с 22 июня по 1 июля 2023 года. 27 июня состоится резервный день ЕГЭ по иностранному языку, биологии и информатике.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.