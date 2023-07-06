Постпредство

Выпускники московских вузов из Ингушетии показали высокие результаты

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В текущем году выпускники московских вузов из Ингушетии показали высокие результаты, сообщили в постпредстве республики.

Отмечается, что многие из них не просто хорошо окончили учебные заведения, но и получили красные дипломы в ведущих вузах страны.
Так, Исмаил Муталиев и Руслан Нальгиев окончили с отличием экономический факультет МГУ, а Милана Горбакова окончила с красным дипломом Первый Московский медицинский университет имени Сеченова, Мадина Мержоева — факультет мировой политики МГУ с красным дипломом.

Выпускнице ГБОУ СОШ № 5 Элине Дзейтовой вручили красный диплом по окончании Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова по специальности «Медико-социальная работа с населением». Параллельно с основным дипломом бакалавра девушка получила диплом о профессиональной переподготовке университета Иннополис по программе «Data science: основы анализа данных».

Ахмед Палункоев, выпускник ГБОУ СОШ № 3 с. Яндаре, окончил с отличием бакалавриат
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика» факультета налогов, аудита и бизнес-анализа.

 

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