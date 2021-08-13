Вышла в свет первая книга Мурада Чахкиева «Кавказ и Хромой Тимур»

«Новое имя в литературе — приятное событие не только для любителей книг, но и для всей культуры в целом. А для ингушской литературы появление нового писателя — настоящий праздник. Важно лишь, чтобы писатель создавал произведения на серьезные темы, поднимал в них насущные проблемы, соблюдал грамотный слог», — отметил собеседник.

По его словам, тема произведения в ингушской литературе новая, ранее почти не описанная, жанр также необычный — это историческая поэма, написанная высоким античным слогом, насыщенная историзмами.

Мурад Чахкиев родился 10 октября 1964 года в Грозном в семье известного писателя и журналиста Юсупа Чахкиева. С детства он рос в атмосфере любви к книгам, зачитывался ими. Большое влияние на него оказали произведения отца, которые дали старт его путешествию в мир классической литературы. Несколько лет назад Мурада Чахкиева по-настоящему увлекла тема о нашествии жестокого и вероломного Тамерлана на Кавказ, так что его произведение «Кавказ и Хромой Тимур» — это выстраданная тема для него.