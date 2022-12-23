Вышли в свет коллекции открыток Евгения Шивцова «Горная Ингушетия»
В Ингушетии выпустили коллекции открыток, а также календарь фотографа и гида Евгения Шивцова.
Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, автор запечатлел живописные горы, прекрасные пейзажи и многочисленные средневековые башенные комплексы республики.
Наборы открыток представлены в двух частях «Горная Ингушетия». В каждом наборе по 18 открыток с фотографиями, большинство из которых еще нигде не публиковались.
Отмечается, что открытки сопровождаются ингушскими пословицами с переводом на русский и английский языки.