Вышли в свет коллекции открыток Евгения Шивцова «Горная Ингушетия»

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, автор запечатлел живописные горы, прекрасные пейзажи и многочисленные средневековые башенные комплексы республики.

Наборы открыток представлены в двух частях «Горная Ингушетия». В каждом наборе по 18 открыток с фотографиями, большинство из которых еще нигде не публиковались.

Отмечается, что открытки сопровождаются ингушскими пословицами с переводом на русский и английский языки.