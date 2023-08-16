Пожароопасность

Высокая пожарная опасность сохраняется в Ингушетии

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Высокая пожарная опасность сохранится в республике сегодня, а также в течение суток 17 августа, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

Отмечается, что в Малгобекском районе чрезвычайная пожарная опасность V класса, а в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах — IV класса.

Жителей и гостей республики призывают быть предельно осторожными с огнем.

«Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и тому подобным. Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

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