Высокая пожарная опасность сохраняется в Ингушетии

Отмечается, что в Малгобекском районе чрезвычайная пожарная опасность V класса, а в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах — IV класса.

Жителей и гостей республики призывают быть предельно осторожными с огнем.

«Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и тому подобным. Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров», — отметили в чрезвычайном ведомстве.