Образование

Высокие стандарты преподавания в МФТИ станут доступны и студентам Ингушского госуниверситета

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудил с ректором Ингушского государственного университета Фатимой Албаковой и доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией высоких энергий Московского физико-технического института Тагиром Аушевым вопросы сотрудничества вузов.

Калиматов подчеркнул, что для Ингушетии чрезвычайно важно развитие современной промышленности, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Сейчас перед регионом стоят серьезные задачи по разработке новых промышленных проектов, поэтому профильная кадровая обеспеченность — это то, что необходимо нашим предприятиям. Я буду очень рад, если теперь высокие стандарты преподавания в столичном институте будут доступны и нашим ребятам», — сказал руководитель субъекта.

Одной из ключевых задач взаимодействия станет формирование условий для талантливых ингушских студентов.

«И для нашего университета, и для других образовательных учреждений данное сотрудничество — это возможность определить, насколько мы интегрированы в современные проекты, в частности, в проект «Приоритет-2030» и другие. Мы рассчитываем, что межвузовские программы и взаимодействие позволят максимально привлечь внимание наших выпускников к пониманию, что они будут получать лучшее образование в рамках данного взаимодействия. Студенты, получающие квалификацию на базе МФТИ, могут быть уверены, что они будут востребованы в Ингушетии, так как сегодняшняя встреча с Главой республики подняла на порядок выше уровень возможностей данного сотрудничества, заручившись поддержкой со стороны власти», — отметила Албакова.

По словам Аушева, суть сотрудничества будет заключаться в реализации программ МФТИ в важных для Ингушетии направлениях.

«Физтех является не только лидером в области науки и технологий в России, он еще является лидером среди остальных университетов, наставником, помогает региональным университетам совершенствоваться. МФТИ силен в точных науках: физика, математика, информатика, биология — и мы хотим, чтобы этот подход к преподаванию распространился и в нашем вузе, так как для республики это особенно актуально. В рамках взаимодействия также планируется осуществлять программы повышения квалификации, чтобы в целом поднять уровень преподавания естественнонаучных дисциплин в вузах» — подчеркнул он.

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