Пожароопасность

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Ингушетии

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Во всех четырех районах Ингушетии сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Сегодня, 28 августа, и в течение суток 29 августа в Малгобекском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса, в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах IV класса.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок. А также призывают их ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

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