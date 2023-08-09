Пожароопасность

Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Малгобекском районе

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Пожарная опасность IV класса сохранится в Малгобекском районе Ингушетии 9 августа и до конца суток 10 августа.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Ингушский гидрометцентр.

Жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу, местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки, горячую золу.

При обнаружении возгорания в лесу или на прилегающих территориях просьба звонить на телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ингушетия: 8 (8734) 55-99-99.

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