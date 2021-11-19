Выставка «Ингушетия: из древности до наших дней» и концерт состоялись в Совете Федерации

Культурная программа была представлена известными творческими коллективами и вокальными исполнителями.

После концерта состоялось открытие выставки «Ингушетия: из древности до наших дней». Ее посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава правительства республики Владимир Сластенин.

На выставке было представлено более 110 предметов из фондов музея и частных коллекций, отражающих многовековую культуру и быт Ингушетии.

Спикера верхней палаты парламента заинтересовали предметы декоративно-прикладного искусства ингушских мастеров. Она отметила, что это направление надо развивать на другом уровне.

Далее спикер Совета Федерации задержалась возле стенда Горского кадетского корпуса и одобрила работу региона по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Заканчивая осмотр выставки, Матвиенко отметила, что увиденное произвело на нее впечатление, но, в первую очередь, надо развивать социально-экономическую сферу Ингушетии.

Напомним, что ингушская делегация в рамках дней субъекта 17-19 ноября работает в Совете Федерации и знакомит профильные комитеты с ситуацией в разных отраслях. Решения сенаторов должны повлиять на принятие программ по дальнейшему социально-экономическому развитию Ингушетии.