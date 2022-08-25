Выставка «Вне времени, эпох и расстояний...» в музее изобразительных искусств Ингушетии продлевается

«Спешим обрадовать поклонников творчества советских и постсоветских художников: выставка «Вне времени, эпох и расстояний...» продлится до 15 сентября текущего года», — сказано в релизе.

На выставке представлена бесценная коллекция из 79 произведений искусства известных советских и российских живописцев, мастеров реалистической школы живописи, графиков, сценографов, офортистов, карикатуристов, представителей советского импрессионизма, педагогов, чьё творчество сложилось под влиянием лучших традиций отечественного изобразительного искусства, переданная в дар музею меценатом Владимиром Ильичом Некрасовым.

Напомним, что открытие выставки состоялось 16 июня. Выставка также доступна всем обладателям «Пушкинской карты».