Выставка живописи и ДПИ народов Кавказа и Средней Азии в Ингушетии заканчивает свою работу 15 августа

Совместный проект музея ИЗО Ингушетии и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представил любителям изобразительного искусства 138 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства.

«Не упустите возможность увидеть богатое собрание экспозиции, на которой представлены новые для нашего зрителя и очень интересные произведения художников Кавказа и Средней Азии», — отметили в пресс-службе.