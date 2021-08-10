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Выставка живописи и ДПИ народов Кавказа и Средней Азии в Ингушетии заканчивает свою работу 15 августа

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Выставка «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии», которая проходит в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, заканчивает свою работу 15 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Совместный проект музея ИЗО Ингушетии и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представил любителям изобразительного искусства 138 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства.

«Не упустите возможность увидеть богатое собрание экспозиции, на которой представлены новые для нашего зрителя и очень интересные произведения художников Кавказа и Средней Азии», — отметили в пресс-службе.

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