Выставка живописи и ДПИ народов Кавказа и Средней Азии в Ингушетии заканчивает свою работу 15 августа
Выставка «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии», которая проходит в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, заканчивает свою работу 15 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.
Совместный проект музея ИЗО Ингушетии и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представил любителям изобразительного искусства 138 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства.
«Не упустите возможность увидеть богатое собрание экспозиции, на которой представлены новые для нашего зрителя и очень интересные произведения художников Кавказа и Средней Азии», — отметили в пресс-службе.