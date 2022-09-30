Он пояснил, что согласно статье 26 федерального закона от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военкомата.

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России 11 ноября 2006 года «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан РФ» оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, осуществляется повестками военного комиссариата муниципального образования по установленной форме», — сказал Безсмертный.

Он отметил, что «согласно пояснениям по заполнению повестки, содержащимся в постановлении, она (повестка) должна быть подписана военным комиссаром муниципального образования (муниципальных образований) или лицом, исполняющим обязанности, и заверена печатью соответствующего военкомата».