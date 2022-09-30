Вызов мобилизованного по телефону не признается равным вручению повестки — военный прокурор гарнизона Ингушетии
Вызов мобилизованного по телефону или мессенджеру не может признаваться равным вручению повестки, сообщил газете «Ингушетия» прокурор 216 военной прокуратуры гарнизона республики Александр Безсмертный.
Он пояснил, что согласно статье 26 федерального закона от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военкомата.
«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России 11 ноября 2006 года «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан РФ» оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, осуществляется повестками военного комиссариата муниципального образования по установленной форме», — сказал Безсмертный.
Он отметил, что «согласно пояснениям по заполнению повестки, содержащимся в постановлении, она (повестка) должна быть подписана военным комиссаром муниципального образования (муниципальных образований) или лицом, исполняющим обязанности, и заверена печатью соответствующего военкомата».