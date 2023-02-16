Взаимодействие национальных диаспор и правоохранителей обсудили в МВД по Ингушетии

Встреча прошла в конференц-зале МВД с участием замминистра Багомеда Маммаева, начальника управления по вопросам миграции Андрея Петрашова и заместителя руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации по республике Руслана Пугиева.

Руководителей азербайджанской, армянской, афганской, грузинской, казахской, турко-месхетинской и узбекской культурно-национальных общественных организаций призвали вести просветительскую работу среди трудовых мигрантов, направленную на формирование уважительного отношения к законодательству и нормам поведения российского общества. Также была доведена информации об ответственности за организацию и участие в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, несанкционированных публичных мероприятиях.

«Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в сближении позиций общества и органов внутренних дел по ряду актуальных вопросов в сфере поддержания мира, правопорядка и безопасности в республике», — отметили в МВД по региону.