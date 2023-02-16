МВД

Взаимодействие национальных диаспор и правоохранителей обсудили в МВД по Ингушетии

0

Взаимодействие национальных диаспор, общин и правоохранителей обсудили в министерстве внутренних дел по республике, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Встреча прошла в конференц-зале МВД с участием замминистра Багомеда Маммаева, начальника управления по вопросам миграции Андрея Петрашова и заместителя руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации по республике Руслана Пугиева.

Руководителей азербайджанской, армянской, афганской, грузинской, казахской, турко-месхетинской и узбекской культурно-национальных общественных организаций призвали вести просветительскую работу среди трудовых мигрантов, направленную на формирование уважительного отношения к законодательству и нормам поведения российского общества. Также была доведена информации об ответственности за организацию и участие в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, несанкционированных публичных мероприятиях.

«Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в сближении позиций общества и органов внутренних дел по ряду актуальных вопросов в сфере поддержания мира, правопорядка и безопасности в республике», — отметили в МВД по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проходят благотворительные концерты в поддержку семей участников СВО
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка к 79-летию депортации ингушей
В Назрановском районе Ингушетии собрали несколько тонн гумпомощи для пострадавших от землетрясений
Глава Ингушетии заявил, что держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом
Более 15 тонн гуманитарного груза отправят из Назрани Ингушетии пострадавшим в Турции и Сирии
В горсовете Назрани вручили благодарственные письма ветеранам-афганцам
Ингушские газовики подвели итоги взыскания долгов с абонентов
По данным МЧС число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса в Ингушетии возросло до 15 человек
В Общественной палате Ингушетии обсудили профилактику полиомиелита
Делегация Минэкономразвития России посетит курорт «Армхи» и агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии
В Ингушетии переобучение в 2023 году пройдут около 500 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 