«Он сумел избежать кровопролития и в то же время дал мятежникам шанс искупить свою вину, учитывая их боевые заслуги», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, это был великодушный жест сильного и уверенного в себе политика и лидера государства.

«Ингушетия гордится своим Президентом и тем, что является частью великой России. Вместе мы — сила. Правда и сила за нами», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, накануне Владимир Путин еще раз обратился к гражданам России, поблагодарил их за выдержку, сплоченность и патриотизм.

«Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — отметил Президент России после разрешения ситуации с «вооруженным мятежом» ЧВК «Вагнер».

«Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — подчеркнул глава государства.

Он заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, но его организаторы, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. А именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели.

«Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — сказал Владимир Путин.

Он поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Также выразил признательность Президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

«Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», — добавил Президент.