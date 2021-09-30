Взыскан уголовный штраф за использование чужого товарного знака

В Карабулакском городском отделении судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенного местному жителю, осужденному по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

47-летний житель Карабулака привлечен к уголовной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака и сходные с ним обозначения для однородных товаров.

Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками исполнения. Также должник был уведомлен о том, что в случае неуплаты уголовного штрафа он может быть заменен судом на более строгое наказание.

Кроме того, чтобы побудить должника к исполнению требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановления об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации.

Благодаря принятым мерам уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.