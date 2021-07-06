«Яблоко» и КПРФ утвердили кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва

«Яблоко» выдвинула на выборы в Государственную Думу VIII созыва 390 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника.

Федеральный список возглавляет Николай Игоревич Рыбников — российский политический и общественный деятель, эколог, председатель партии «Яблоко».

Как сообщается на сайте партии, в региональную группу номер 79 входят Руслан Адамович Муцольгов — председатель Ингушского регионального отделения «Яблоко», Зарема Руслановна Героева — гендиректор АНО Центр социального развития «Женская солидарность», член Федерального совета партии, заместитель председателя ИРО «Яблоко», и Мамед Хамзатович Куркиев — член партии.

По Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13 выдвинута кандидатура Аюпа Каримсултановича Гагиева — кандидата юридических наук, председателя Конституционного суда республики.

Федеральный список Коммунистической партии Российской Федерации разделен на 36 региональных групп. Председатель ЦК партии Геннадий Андреевич Зюганов возглавил федеральный список на предстоящих выборах в Госдуму.

Также КПРФ выдвинула кандидатов во всех 225 одномандатных округах. В числе претендентов на депутатский мандат: Хамзат Туганович Кодзоев — Ингушский одномандатный округ номер 13.

Отметим, что партии «Яблоко» и КПРФ, образованные в 90-х годах прошлого века, являются «долгожителями» и представлены практически во всех регионах России.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах (в Ингушетии изберут депутатов регионального парламента) пройдет с 17 по 19 сентября текущего года. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.