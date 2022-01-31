Якуб Патиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии коллекцию книг

Ознакомиться с коллекцией, куда вошли книги самых разных жанров и тематики, в основном — исторические, публицистические издания, а также религиозные, художественные и иные, читатели могут в читальном на выставке.

Те, кого интересуют события времен Великой Отечественной войны, репрессий и культа личности, найдут много книг по этой тематике, среди которых «Тайны Великой Отечественной», «Трибунал для героев» В. Звягинцева, «Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941-1945 гг.» Ларисы Белковец и др.

Также читателей могут заинтересовать такие издания, как «Бытовая культура Грузии XIX-XX веков: традиции и инновации» Н. Волковой и Г. Джавахишвили, «Ислам и политика», «Как мы выжили» Д. Лихачева, «Черная легенда» Л. Гумилева, «Учебник арабского языка (первый год обучения)» Б. Мухаммада и многие другие.

«Приглашаем в библиотеку для знакомства со всеми книгами этой дарственной коллекции. Уверены, каждый найдет книгу, которая ему понравится, и не одну!» — отметили в библиотеке.