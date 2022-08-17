Ярмарка вакансий состоится в городе Карабулаке Ингушетии

Мероприятие проводится совместно с Минтруда республики и региональным комитетом по делам молодежи.

На ярмарке свои вакансии по разным направлениям потенциальным соискателям предложат работодатели крупных региональных торгово-промышленных предприятий, таких как — ГУП «Сборно-монолитный бетон», ООО «Полимер», «АТМ» и «Тим-Кавказ», сообщает пресс-служба мэрии Караубалака.