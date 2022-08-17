Занятость

Ярмарка вакансий состоится в городе Карабулаке Ингушетии

0

Ярмарка вакансий состоится в здании администрации города Карабулака Ингушетии 22 августа текущего года с 10 до 14 часов.

Мероприятие проводится совместно с Минтруда республики и региональным комитетом по делам молодежи.

На ярмарке свои вакансии по разным направлениям потенциальным соискателям предложат работодатели крупных региональных торгово-промышленных предприятий, таких как — ГУП «Сборно-монолитный бетон», ООО «Полимер», «АТМ» и «Тим-Кавказ», сообщает пресс-служба мэрии Караубалака.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии подвел итоги турнира памяти Алихана Калиматова
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» представил Ингушетию на форуме «Машук-2022»
В столице Ингушетии состоится концерт-фестиваль «Голос гармони»
По факту отравления семьи угарным газом СУ СКР по Ингушетии организована проверка
Сотрудники МЧС по Ингушетии проводят рейды для предотвращения пожаров в лесах
МСП смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства
Прокуратурой Ингушетии организована проверка после отравления угарным газом шести человек
Крупнейший в Ингушетии птицекомплекс объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места
Полицейские Ингушетии изъяли 65 бутылок контрафактного алкоголя
Четверо детей и двое взрослых отравились в Ингушетии угарным газом
После вмешательства прокуратуры восстановлены пенсионные права жительницы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 