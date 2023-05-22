Яровой сев в Ингушетии завершен на 50%

По его словам, под сев поздних яровых культур, которыми являются кукуруза и подсолнечник, картофель и овощи, в Ингушетии отведена площадь 37,9 тыс. гектаров, а уже засеяно яровыми культурами 17,3 тыс. га.

«Из общей площади овес занял 4,7 тыс. га, ячмень — 3,3 тыс. гектаров, подсолнечник посадили уже на площади 450 га, а кукурузу — на 6,3 тыс. гектаров. Картофелем засеяно 480 га земель, овощами — 210 га, также нами уже посажены корма и однолетние травы на площади 1,7 тыс. га», — отметил министр.

Гагиев рассказал о мерах, предпринимаемых хозяйствами по усилению охраны сельскохозяйственных объектов, в частности, был затронут вопрос о запрете использования беспилотных летательных аппаратов.

Калиматов считает, что развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов Ингушетии, а благодаря усилиям аграриев и поддержке государства, регион продолжает успешно развиваться в этом направлении.

«Я рад, что отрасль сельского хозяйства год от года набирает обороты развития в нашей республике. Аграрии не сбавляют темпов по посадке различных культур и рассчитывают на хороший урожай, а для этого усердно трудятся. Надеюсь, что погодные условия будут их радовать. А проведение регулярных сельскохозяйственных ярмарок не только поможет населению приобрести необходимые продукты по сниженным ценам, но также будет способствовать реализации и развитию наших производителей», — цитирует Главу республики его пресс-служба.

Напомним, также в 2022 году в республике был собран рекордный объем урожая зерновых культур — более 85 тыс. тонн. За АПК в Ингушетии закреплена общая площадь сельхозземель в 122,2 тыс. га, в том числе пашни — более 73,2 тыс. га.