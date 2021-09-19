Явка избирателей в Ингушетии на 18 часов составила более 78%
Явка избирателей в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики на 18 часов составила более 78%.
«На 18 часов свое конституционное право реализовали 183 тыс. 411 человек из 234 870 имеющих право голоса, или 78,9% от общего числа избирателей», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.
Он отметил, нарушений на избирательных участках, которые могли бы серьезно повлиять на ход выборов, не зафиксировано.