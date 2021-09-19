Выборы

Явка на парламентских выборах в Ингушетии на 15 часов составила более 70%

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В Ингушетии явка на выборах депутатов Госдумы и парламента республики на 15 часов 19 сентября составила более 70%.

«На 15.00 мск проголосовало 165 тыс. 806 человек из 234 870 избирателей. Это — 70,59 процента», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

Он отметил, что жалоб от участников кампании в избирком не поступало, нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на ход выборов, не зафиксировано.

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