Выборы

Явка на парламентских выборах в России во второй день голосования составила более 31%

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ЦИК России

Явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования, составила 31,51%. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Голосование было спокойным и корректным. Такую оценку дал замглавы ЦИК Николай Булаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

Замглавы ЦИК добавил, что явка по всем регионам на дистанционное электронное голосование составляет уже около 80 процентов. Булаев допустил, что его прогноз явки в 90% на дистанционном электронном голосовании может сбыться.

Отметим, что 17-19 сентября по всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

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