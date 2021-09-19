Явка на выборах в Госдуму по России на 10 часов 19 сентября составила более 35%

«Явка составляет 35,69%», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что максимальная явка на выборах в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а минимальная — в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

При этом Памфилова уточнила, что данные по Ярославской области пока не учитывают дистанционного электронного голосования.

Как ранее сообщалось, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания 19 сентября на 10 часов проголосовали 132 960 человек, или 56,61% от общего числа избирателей.