Явка на выборах в Госдуму по России на 10 часов 19 сентября составила более 35%
Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10:00 мск воскресенья составила 35,69%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
«Явка составляет 35,69%», — сказала она.
Глава ЦИК отметила, что максимальная явка на выборах в Госдуму наблюдается в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а минимальная — в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.
При этом Памфилова уточнила, что данные по Ярославской области пока не учитывают дистанционного электронного голосования.
Как ранее сообщалось, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания 19 сентября на 10 часов проголосовали 132 960 человек, или 56,61% от общего числа избирателей.