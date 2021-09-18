Явка на выборах в Ингушетии превысила 50%
В регионе на 20 часов второго дня выборов проголосовало 117 тыс. 804 избирателя или 50,16% от имеющих право голоса, сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избиркома республики Муслим Албогачиев.
По его словам, нарушений на избирательных участках не выявлено.
«Были ложные сообщения в социальных сетях, так называемые «фейки», что и следовало ожидать. Выборы проходят без эксцессов, избиратели проявляют активность», — сказал Албогачиев.
Ранее сообщалось, что во второй день выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики Глава Ингушетии посетил 12 избирательных участков в городах Магасе и Назрани, а также в пяти сельских поселениях Назрановского района.
В первую очередь, руководитель субъекта обращал внимание на соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.