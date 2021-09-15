Юнармеец Хади Мациева приняла участие во встрече полпреда Президента России в СКФО с лидерами РДШ

На площадке Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в Пятигорске Юрий Чайка отметил, что Российское движение школьников сегодня по праву считается самой масштабной и авторитетной детско-юношеской организацией в стране. В СКФО к ее рядам уже присоединились более ста тысяч ребят с активной гражданской позицией.

«Образованное по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина движение позволяет всем — вам, вашим одноклассникам и друзьям — проявить свои таланты и способности, найти дело по душе, почувствовать себя частью дружной, сплоченной команды. Движение «Юнармия», Всероссийский конкурс «Большая перемена» — яркие тому примеры», — подчеркнул представитель главы государства в округе.

В формате открытого диалога Хади Мациевой, как и другим участникам, была предоставлена возможность задать интересующий вопрос полпреду. В частности, ребята поинтересовались, какие профессии, на его взгляд, останутся востребованными в будущем, какими качествами должен обладать молодой человек для того, чтобы добиться успеха в жизни.

В завершение встречи состоялась церемония вручения участникам, в том числе и Хади Мациевой, благодарственных писем полномочного представителя Президента России в СКФО за активную гражданскую позицию.