Юнармеец из Ингушетии выступил с докладом на конференции к 80-летию победы в Сталинградской битве

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Юнармеец из Ингушетии Зелемхан Гадиев выступил с докладом на научно-просветительской конференции, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, которая прошла в Российском обществе «Знание» в Москве.

Как рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, учащийся школы № 4 села Кантышево Назрановского района, член юнармейского отряда имени Героя РФ летчика Мурата Оздоева рассказал сверстникам — активистам детско-юношеских движений России о подвигах своих земляков, геройски сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны

Свои доклады представили также участники мероприятия из Татарстана, Ростовской, Волгоградской и Владимирской областей.

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