Юнармеец из Ингушетии выступил с докладом на конференции к 80-летию победы в Сталинградской битве

Как рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, учащийся школы № 4 села Кантышево Назрановского района, член юнармейского отряда имени Героя РФ летчика Мурата Оздоева рассказал сверстникам — активистам детско-юношеских движений России о подвигах своих земляков, геройски сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны

Свои доклады представили также участники мероприятия из Татарстана, Ростовской, Волгоградской и Владимирской областей.