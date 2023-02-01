Юнармия

Юнармеец из Ингушетии выступит с докладом в Москве на конференции в честь 80-летия Сталинградской битвы

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Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдет научно-просветительская конференция в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск советской армией в ходе Сталинградской битвы.

Мероприятие объединит на своей площадке представителей движения «Юнармия», Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ингушетии и Татарстана.

Активисты движений подготовят доклады о первых днях Сталинградской битвы, о боевом и жизненном пути своих предков, а также архивно-поисковой деятельности.

Ингушетию представит юнармеец из школы № 4 сельского поселения Кантышево Зелемхан Гадиев. Он выступит с докладом о кавказцах — героях Сталинградской битвы.

Подключиться к прямой трансляции можно в 15:00 мск в сообществе «ВКонтакте» (https://vk. com/un. armia).

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