Юнармеец из Ингушетии выступит с докладом в Москве на конференции в честь 80-летия Сталинградской битвы
Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдет научно-просветительская конференция в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск советской армией в ходе Сталинградской битвы.
Мероприятие объединит на своей площадке представителей движения «Юнармия», Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ингушетии и Татарстана.
Активисты движений подготовят доклады о первых днях Сталинградской битвы, о боевом и жизненном пути своих предков, а также архивно-поисковой деятельности.
Ингушетию представит юнармеец из школы № 4 сельского поселения Кантышево Зелемхан Гадиев. Он выступит с докладом о кавказцах — героях Сталинградской битвы.
Подключиться к прямой трансляции можно в 15:00 мск в сообществе «ВКонтакте» (https://vk. com/un. armia).