Юнармейцев Ингушетии приглашают в «Школу юных корреспондентов» в Малгобеке

По словам организаторов школы, данная площадка станет не только творческой для увлеченных, способных юнармейцев, но и обучающей платформой. Здесь активисты движения получат возможность работать с профессиональным съемочным оборудованием и пройдут начальную журналистскую подготовку; научатся проводить и обрабатывать интервью, вести телевизионные передачи-беседы в студии, делать монтаж видеороликов, подбирать дизайнерские решения и многое другое.

Участники студии откроют в себе новые возможности и таланты, а для кого-то из юнармейцев этот опыт окажется полезным при поступлении в профильные вузы.

Юнармейцев, желающих пройти обучение в «Школе юных корреспондентов», ждут по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, 1а.