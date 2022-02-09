Юнармия

Юнармейцев Ингушетии приглашают в «Школу юных корреспондентов» в Малгобеке

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В рамках Всероссийского юнармейского проекта «Школа юных корреспондентов» региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия с 9 февраля до 1 марта 2022 года (включительно) объявляет набор юнармейцев в возрасте 14-17 лет в студию «Школа юных корреспондентов», которая состоится на базе Дома Юнармии в г. Малгобеке.

По словам организаторов школы, данная площадка станет не только творческой для увлеченных, способных юнармейцев, но и обучающей платформой. Здесь активисты движения получат возможность работать с профессиональным съемочным оборудованием и пройдут начальную журналистскую подготовку; научатся проводить и обрабатывать интервью, вести телевизионные передачи-беседы в студии, делать монтаж видеороликов, подбирать дизайнерские решения и многое другое.

Участники студии откроют в себе новые возможности и таланты, а для кого-то из юнармейцев этот опыт окажется полезным при поступлении в профильные вузы.

Юнармейцев, желающих пройти обучение в «Школе юных корреспондентов», ждут по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, 1а.

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