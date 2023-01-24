Юнармейцев Ингушетии впервые наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» второй степени
Юнармейцев Ингушетии впервые наградили нагрудным серебряным знаком «Юнармейская доблесть» второй степени, рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.
Высокой награды движения удостоились юнармейцы восемнадцатой школы города воинской славы Малгобека. В торжественной обстановке знаки «Юнармейская доблесть» и удостоверения установленной формы вручили Мадина Богатырева и главный редактор газеты «Вести Малгобека» Ахмед Картоев.
Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» имеет три степени: первой степени — золотой, второй — серебряный, третьей — бронзовый. Награждение знаками производится последовательно — от низшей к высшей степени награды. Согласно Положению ВВПОД «Юнармия» серебряным знаком «Юнармейская доблесть» второй степени награждают юнармейцев, являющихся участниками движения не менее двух лет, за следующие достижения: за второе и третье места во всероссийских и международных этапах военно-спортивных игр, спортивных и научных олимпиад; соревнованиях и конкурсах; за активное участие в юнармейских мероприятиях.