Юнармейцев Ингушетии впервые наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» второй степени

Высокой награды движения удостоились юнармейцы восемнадцатой школы города воинской славы Малгобека. В торжественной обстановке знаки «Юнармейская доблесть» и удостоверения установленной формы вручили Мадина Богатырева и главный редактор газеты «Вести Малгобека» Ахмед Картоев.

Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» имеет три степени: первой степени — золотой, второй — серебряный, третьей — бронзовый. Награждение знаками производится последовательно — от низшей к высшей степени награды. Согласно Положению ВВПОД «Юнармия» серебряным знаком «Юнармейская доблесть» второй степени награждают юнармейцев, являющихся участниками движения не менее двух лет, за следующие достижения: за второе и третье места во всероссийских и международных этапах военно-спортивных игр, спортивных и научных олимпиад; соревнованиях и конкурсах; за активное участие в юнармейских мероприятиях.