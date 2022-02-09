Юнармейцы 35 регионов России почтили память первого Героя России Суламбека Осканова

«Юнармейцам Ингушетии было отрадно слышать, что о подвиге нашего земляка знают и помнят в десятках регионов России. Молодежь нашей страны должна знать своих героев, в том числе и современных. Ведь есть те, кто знал его, могут рассказать, каким он был человеком, о чем мечтал, о чем были его мысли и какими были поступки. Для юных патриотов это очень важно», — отметила начальник регионального штаба «Юнармии» в Ингушетии Мадина Богатырева.

Телемост организован столичными юнармейцами совместно с Центром военно-патриотического воспитания ВКС при Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Минобороны России и Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Летная школа «Авиатор».

7 февраля 1992 года во время ночного полета в пилотируемом Суламбеком Оскановым самолете МиГ-29 отказала система управления. Увидев внизу под крылом огни населенного пункта, он не стал катапультироваться, а решил увести авиаборт дальше от жилых домов. Машина упала в 50 метрах от крайнего дома в поселке Хворостянка Добринского района Липецкой области. Летчик погиб, но ни один житель поселка не пострадал.