Юнармия

Юнармейцы Ингушетии и поисковики в рамках Вахты памяти встретились с участниками СВО

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В рамках реализации проекта «Вахта памяти «Терский рубеж», который в эти дни проходит в Ингушетии, предусмотрен ряд совместных мероприятий с военнослужащими одного из подразделений Министерства обороны России, дислоцирующегося на территории республики.

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России, накануне поисковики вместе с юнармейцами побывали в войсковой части и встретились с солдатами и офицерами, недавно вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции на территории Украины.

В ходе встречи военнослужащие рассказали гостям несколько случаев проявления героизма и мужества своими боевыми товарищами при проведении СВО. Ребята задавали различные вопросы.

Перед чаепитием юные патриоты решили написать письма участникам специальной военной операции и отправить прямо на передовую. У каждого были свои пожелания, но единым стало пожелание, чтобы воины вернулись домой с победой.

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