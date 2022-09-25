Юнармейцы Ингушетии и поисковики в рамках Вахты памяти встретились с участниками СВО

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России, накануне поисковики вместе с юнармейцами побывали в войсковой части и встретились с солдатами и офицерами, недавно вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции на территории Украины.

В ходе встречи военнослужащие рассказали гостям несколько случаев проявления героизма и мужества своими боевыми товарищами при проведении СВО. Ребята задавали различные вопросы.

Перед чаепитием юные патриоты решили написать письма участникам специальной военной операции и отправить прямо на передовую. У каждого были свои пожелания, но единым стало пожелание, чтобы воины вернулись домой с победой.