Юнармия

Юнармейцы Ингушетии награждены знаками Российского союза ветеранов «Юный защитник Отечества»

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Заместитель председателя Российского союза ветеранов Владимир Романенко вручил знаки «Юный защитник Отечества» 38 ингушским юнармейцам, рассказали газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Награждение состоялось на торжественном мероприятии в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск советской армией в ходе Сталинградской битвы, которое прошло в городе воинской славы Малгобеке на мемориальном комплексе «Слава».

Также в музее боевой и трудовой славы Малгобека активисты юнармейского движения организовали выставку портретов ингушей — защитников Сталинграда, которую посетили Глава республики Махмуд-Али Калиматов и депутат Госдумы Бекхан Барахоев.

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