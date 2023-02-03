Юнармейцы Ингушетии награждены знаками Российского союза ветеранов «Юный защитник Отечества»

Награждение состоялось на торжественном мероприятии в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск советской армией в ходе Сталинградской битвы, которое прошло в городе воинской славы Малгобеке на мемориальном комплексе «Слава».

Также в музее боевой и трудовой славы Малгобека активисты юнармейского движения организовали выставку портретов ингушей — защитников Сталинграда, которую посетили Глава республики Махмуд-Али Калиматов и депутат Госдумы Бекхан Барахоев.