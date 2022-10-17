Написать письмо солдату для многих ребят оказалось очень важным и ответственным делом. В письмах юнармейцы поблагодарили доблестных воинов за защиту нашей Родины, пожелали успешного выполнения задания и скорейшего возвращения домой, а также выразили уверенность в победе российской армии.

«Самое ценное, что ребята школьного возраста осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу и выполняет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на территории Украины», — рассказали организаторы мероприятия.