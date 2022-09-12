Юнармейцы Ингушетии оказывают помощь одиноким пожилым людям

«Участие людей в коллективном труде «белхи» является мощным фактором формирования нравственного мира людей, показателем благопристойного поведения. Молодым людям всегда было важно иметь высокое общественное одобрение и первым делом проявлять себя в трудолюбии и трудовой помощи людям», — рассказал собеседник.

По мнению лидеров ингушских юнармейцев, труд рождает чувство собственного достоинства, воспитывает благородные привычки и воспринимается как высшее проявление человеческого в человеке.

Проект реализуется по инициативе ГТРК «Ингушетия».