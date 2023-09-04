Юнармия

Юнармейцы Ингушетии принимают участие в проекте Вахта памяти «Терский рубеж»

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В рамках реализации проекта Вахта памяти «Терский рубеж» для ингушских юнармейцев была организована экскурсия по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, сообщил нашему изданию представитель регионального штаба «Юнармии».

По словам собеседника «Ингушетии», один из участков второго этапа полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт», на котором работают поисковики, находится на территории 36-го участка города Малгобека. Поисковики провели для ребят мастер-класс с использованием металлодетектора и пинпоинтера. Юнармейцам было интересно познать принцип работы этих приборов, ведь у них появилась возможность быть непосредственным участником поисковых работ, они даже обнаружили предметы советского и немецкого вооружения.

В заключение экскурсии ребят угостили армейской гречневой кашей с мясом из полевой кухни.

Как отметил руководитель Вахты памяти «Терский рубеж» Иса Сардалов, вовлечение подрастающего поколения в работу по установлению судеб погибших и пропавших защитников Отечества и увековечению их памяти — одна из основных задач Поискового движения России.

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