Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «День призывника»
Ингушские юнармейцы приняли участие в патриотической акции «День призывника», которая прошла на Мемориале памяти и славы в Назрани, рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба Мадина Богатырева.
Призывников приветствовал военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев, который пожелал юношам, чтобы они достойно исполнили свою воинскую обязанность, беря пример со своих предков, и, с честью отслужив, вернулись домой.
Ребятам рассказали, что армия является отличной возможностью получить профессию и определиться со своими ценностями на всю оставшуюся жизнь.
Юнармейцы подготовили для призывников программу со стихами и песнями. А также вручили ветеранам гвоздики и приняли участие в возложении цветов к Вечному огню.