Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «День призывника»

Призывников приветствовал военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев, который пожелал юношам, чтобы они достойно исполнили свою воинскую обязанность, беря пример со своих предков, и, с честью отслужив, вернулись домой.

Ребятам рассказали, что армия является отличной возможностью получить профессию и определиться со своими ценностями на всю оставшуюся жизнь.

Юнармейцы подготовили для призывников программу со стихами и песнями. А также вручили ветеранам гвоздики и приняли участие в возложении цветов к Вечному огню.