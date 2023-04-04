Юнармия

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «Верни герою имя»

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Ингушские юнармейцы приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проинформировал наше издание представитель регионального штаба «Юнармии».

Как рассказал собеседник, акция проводится с целью обратить внимание окружающих на состояние воинских захоронений, обелисков и мемориалов, привлечь их к уборке памятных мест и напомнить россиянам о великой истории нашей страны.

Юнармейцы провели субботник на мемориальном комплексе «Слава» в городе воинской славы Малгобеке. Своим примером ребята показали, что им важно сохранение исторической памяти о героических событиях и участниках ВОВ и они всегда готовы принять самое живое участие в её сохранении.

 

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