Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции «Верни герою имя»

Как рассказал собеседник, акция проводится с целью обратить внимание окружающих на состояние воинских захоронений, обелисков и мемориалов, привлечь их к уборке памятных мест и напомнить россиянам о великой истории нашей страны.

Юнармейцы провели субботник на мемориальном комплексе «Слава» в городе воинской славы Малгобеке. Своим примером ребята показали, что им важно сохранение исторической памяти о героических событиях и участниках ВОВ и они всегда готовы принять самое живое участие в её сохранении.