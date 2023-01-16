Юнармейцы Ингушетии приняли участие в конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во всероссийском творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца», сообщила начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.
Ясмина Хамхоева, Алия Пугоева, Асия Пугоева и Далия Медова в оборочном туре, который завершился 16 января, прочли стихи в номинации «Выразительное чтение наизусть произведений на тему Великой Отечественной войны».
Победители отборочного этапа примут участие в финальном туре, который продлится до 15 февраля. Награждение победителей финального этапа конкурса состоится в Москве.
Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой, скончавшийся в январе 2021 года, был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка России». Ему было семь лет, когда началась Великая Отечественная война, и он оказался в оккупированной немцами украинской деревне. Всю свою дальнейшую жизнь Василий Семенович посвятил сохранению памяти о героях, восстановивших мир на планете.