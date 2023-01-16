Юнармейцы Ингушетии приняли участие в конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

Ясмина Хамхоева, Алия Пугоева, Асия Пугоева и Далия Медова в оборочном туре, который завершился 16 января, прочли стихи в номинации «Выразительное чтение наизусть произведений на тему Великой Отечественной войны».

Победители отборочного этапа примут участие в финальном туре, который продлится до 15 февраля. Награждение победителей финального этапа конкурса состоится в Москве.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой, скончавшийся в январе 2021 года, был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка России». Ему было семь лет, когда началась Великая Отечественная война, и он оказался в оккупированной немцами украинской деревне. Всю свою дальнейшую жизнь Василий Семенович посвятил сохранению памяти о героях, восстановивших мир на планете.