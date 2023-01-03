Юнармейцы Ингушетии приняли участие в митинге к 80-летию освобождения Малгобека от фашистов

В рамках мероприятия Общественной палатой России были поощрены заместитель начальника Ингушского регионального отделения «Юнармии» Магомед Муружев и Батыр Эгиев.

Следует отметить, что юнармейцы Ингушетии принимают самое активное участие при организации и проведении полевых экспедиций на Терском хребте и в Алханчуртской долине, где немецко-фашистские захватчики осенью-зимой 1942 года были остановлены.