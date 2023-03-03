Юнармейцы Ингушетии приняли участие в сборе черемши для участников СВО

Как рассказала газете «Ингушетия» начальник ингушского штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, ребята не только собирали черемшу, но и очистили ее и упаковали для отправки.

«Кухня нашего народа не отличается большим разнообразием, но от этого она не становится менее интересной. Одним из любимых даров природы у ингушей является черемша, которую варят, жарят, тушат и маринуют», — рассказала Богатырева.

Также она напомнила, что любой желающий может принять участие в проекте «Народный фронт. Всё для победы!». Теплые вещи, средства гигиены, портативное оборудование для обогрева помещений и приготовления пищи, нескоропортящиеся продукты принимаются по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 8а. Телефон — 8 (8732) 22-27-99.