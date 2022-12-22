Юнармия

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в съезде Российского движения детей и молодежи

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Ингушские юнармейцы приняли участие в Первом съезде Российского движения детей и молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе движения.

Масштабное мероприятие состоялось в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж», и собрало более 3 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации — представителей патриотических, спортивных, исторических молодежных объединений, экспертов, руководителей региональных представительств.

Основным лейтмотивом съезда стало его название «Мир детства — мир будущего». Программа включала просветительские мероприятия: интервью, лекции, научные эксперименты, презентации проектов гостей студии. Для участников съезда в студиях выступили ученые, спортсмены, журналисты, педагоги и молодые изобретатели, работали интерактивные площадки ведущих российских компаний, образовательные квесты, пункт сдачи ГТО.

Также участники съезда приняли решение о названии, ценностях и миссии нового молодежного движения. Оно будет называться Российское движение детей и молодежи «Движение первых». У нового движения будет 11 ценностей: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья. Миссию движения делегаты сформулировали следующим образом: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

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