Юнармейцы Ингушетии приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню Героев Отечества

Как рассказали газете «Ингушетия» в региональном штабе движения, на Мемориале памяти и славы собрались государственные и общественные деятели республики, школьники и студенты.

Собравшиеся почтили минутой молчания память о Героях, отдавших свою жизнь за мирное небо над нами, и возложили цветы к Вечному огню.

С 2007 года в этот день, 9 декабря, отдают дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации, Героев Труда Российский Федерации, а также кавалеров высших военных орденов.