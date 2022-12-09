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Юнармейцы Ингушетии приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню Героев Отечества

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Ингушские юнармейцы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества, которое прошло на территории Мемориала памяти и славы в Назрани.

Как рассказали газете «Ингушетия» в региональном штабе движения, на Мемориале памяти и славы собрались государственные и общественные деятели республики, школьники и студенты.

Собравшиеся почтили минутой молчания память о Героях, отдавших свою жизнь за мирное небо над нами, и возложили цветы к Вечному огню.

С 2007 года в этот день, 9 декабря, отдают дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации, Героев Труда Российский Федерации, а также кавалеров высших военных орденов.

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